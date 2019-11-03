Музыканту вернули забытую в поезде скрипку XVIII века стоимостью $320 тысяч

Инструмент вернули спустя неделю, когда отчаявшийся скрипач обратился в прессу с объявлением о пропаже.

В Великобритании музыканту вернули старинную скрипку стоимостью более 320 тысяч долларов, которую он забыл в поезде, сообщает Би-би-си.

Скрипка, изготовленная мастером Дэвидом Текчлером в 1709 году, была оставлена ​​на багажной полке в поезде Лондон — Орпингтон 22 октября. Скрипач Стивен Моррис очень переживал из-за утраты.

Солист Королевского филармонического оркестра и Симфонического оркестра Би-би-си сообщил о пропаже в Британскую транспортную полицию, как только понял, какую оплошность совершил. Правоохранители получили записи с камер, на которых видно, как из вагона поезда выходит мужчина со скрипичным футляром.

Отчаявшийся Моррис через неделю обратился в прессу, и тогда ему в "Твиттере" написал человек по имени Джин. Он назначил встречу на парковке лондонского супермаркета и передал не расстроенный и не повреждённый музыкальный инструмент владельцу.

За этим издалека наблюдали полицейские в штатском, они заявили, что вернувшему скрипку не будет предъявлено никаких обвинений.