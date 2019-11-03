Он оснащён высокоточными датчиками и сможет распознать потерю сознания или инфаркт.

В России разрабатывают сервис помощи водителям с плохим здоровьем, который сможет в случае необходимости припарковать машину и вызвать помощь, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НТИ "Автонет".

— В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем. Соответствующее устройство возможно подключить к автомобилю. Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, имеет акселерометры и процессоры, благодаря чему может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания, — отмечается в сообщении.

Нововведение разработано российскими учёными и иностранной картографической компанией. С учётом того что доля пожилых водителей на дорогах увеличивается, оно может стать весьма актуальным.

Систему можно будет приобрести у автодилеров как дополнительную опцию автомобиля. Возможно, она будет интегрирована с сервисом быстрого реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", что позволит экстренно вызвать помощь.

Ранее Лайф сообщал, что в России появится интеллектуальная система отслеживания поведения водителей. Искусственный интеллект сможет распознавать курение, разговоры по телефону и даже накопившуюся у автомобилиста усталость.