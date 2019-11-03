Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи. Сейчас звезда плотно занята на гастролях, у неё уже состоялось десять концертов.
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Ещё одна бессонная ночь - переезд из Кирова в Ижевск. Сегодня десятый концерт тура. Сколько же радости мне приносит общение со зрителем!!!! Спасибо, мои дорогие, за щедрость ваших эмоций, за вашу любовь. Знайте : она взаимна. 🌞🌞🌞❤️❤️❤️🙏🙏🙏 #ижевск #ксолнцу #концерт #тур #гастроли #валерия #Valeriya #valeria #tour #towardsthesun #concert #songs #singer #sleepllessnights
— Еще одна бессонная ночь — переезд из Кирова в Ижевск. Сегодня десятый концерт тура, — рассказала певица.
Она призналась, что общение со зрителями приносит ей массу удовольствия, а её фанаты не остались в долгу: в комментариях звучат тёплые слова поддержки и восхищения.
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