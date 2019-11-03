Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

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Фото © Instagram/ valeriya

Подписчики страницы в "Инстаграме" выразили восхищение её молодостью и естественной красотой.

Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи. Сейчас звезда плотно занята на гастролях, у неё уже состоялось десять концертов.

— Еще одна бессонная ночь — переезд из Кирова в Ижевск. Сегодня десятый концерт тура, — рассказала певица.

Она призналась, что общение со зрителями приносит ей массу удовольствия, а её фанаты не остались в долгу: в комментариях звучат тёплые слова поддержки и восхищения.

Время суток безвластно над Вами! Вы прелестны!

Подписчики похвалили естественную красоту женщины, которую не портит даже недосып.

Такая простая и по-домашнему милая,уютная!

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