Пятерых россиян удостоили ордена Восходящего солнца в Японии

Пятеро граждан России удостоились японских орденов Восходящего солнца, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение правительства Японии.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получит награду второй степени на шейной ленте со звездой.
Исполнительный директор "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалёв удостоен ордена третьей степени, также его вручат главе Московского центра Карнеги Дмитрию Тренину и экс-ректору Сахалинского Государственного университета Борису Мисикову.
Награду с золотыми лучами и розеткой четвёртой степени получит председатель общественно-культурной организации "Общество дружбы с Японией" Александр Луговец, шестой степени, с серебряными лучами, — руководитель петербургской студии икебаны Ольга Мальцева.
Орден вручается за вклад в развитие отношений с Японией. Его имеют 4113 граждан Японии и 136 иностранцев, представляющих 66 стран.
В мае государственную японскую награду получили шестеро россиян, ещё четверо удостоились её в мае 2018 года.
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