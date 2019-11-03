Норвежский политик рассказала о необходимости снятия антироссийских санкций

Она выразила мнение, что ограничительные меры сделали экономику РФ только сильнее.

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик в своей статье для газеты iFinnmark заявила о необходимости снятия санкций против России.

Она рассказала, что за подобную позицию на неё уже обрушился шквал критики, но при этом она сумела детально объяснить свой подход к ситуации.

— Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями, — заявила Вассвик.

Она выразила мнение, что ограничительные меры сделали экономику РФ только сильнее.