Байден заявил, что политика Трампа ведёт к усилению позиций России в Сирии

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Фото © Flickr / Marc Nozell

Бывший вице-президент США Джо Байден в своём интервью Wall Streat Journal заявил, что политика действующего главы государства Дональда Трампа ведёт к усилению позиций России на Ближнем Востоке.

Я не думаю, что у него (Дональда Трампа. — Прим. Лайфа) есть внешняя политика. Смотрите, позиции России в регионе укрепились. Асад, чьи позиции укрепились. Ирану проложена прямая дорога в Сирию... Всё перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни, отметил Байден.

Он также выразил мнение, что планы Трампа захватить нефтяные месторождения в Сирии сродни гигантскому плакату для вербовки в ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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