Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Помощь в расследовании дела окажут следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД РФ Республики Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела, — говорится в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель ЦПЭ МВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе был объявлен специальный план для розыска и задержания киллера. Нападавшие скрылись из столицы.

Это второе покушение, совершённое на жизнь Эльджаркиева за год. В январе 2019 года его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате инцидента умер один из сотрудников правоохранительных органов.