Подросток погиб в ДТП в Оренбургской области

18-летний водитель Renault Fluence потерял контроль над управлением на насыпной дороге и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП в Кувандыкском городском округе Оренбургской области погиб подросток, ещё трое человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Renault Fluence потерял контроль над управлением на насыпной дороге и врезался в дорожный знак.

— Произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализировано три человека, на месте погиб 16-летний пассажир, — говорится в сообщении.

Выбраться из искорёженного автомобиля пострадавшим помогли сотрудники МЧС.