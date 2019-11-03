Подросток погиб в ДТП в Оренбургской области

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Фото © Валерий Шердюков / ТАСС

18-летний водитель Renault Fluence потерял контроль над управлением на насыпной дороге и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП в Кувандыкском городском округе Оренбургской области погиб подросток, ещё трое человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Renault Fluence потерял контроль над управлением на насыпной дороге и врезался в дорожный знак.

Произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализировано три человека, на месте погиб 16-летний пассажир, говорится в сообщении.

Выбраться из искорёженного автомобиля пострадавшим помогли сотрудники МЧС.

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