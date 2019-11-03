"Воскресший" журналист Аркадий Бабченко сбежал с Украины

Пока все гадают, где он находится, сам Аркадий лишь загадочно заявляет, что решил не возвращаться в Россию.

Скандально известный российский журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свою смерть в прошлом году, покинул Украину. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил его коллега Евгений Киселёв.

— Бабченко уехал с Украины. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию. Не исключено, что насовсем, — отметил журналист.

Источники Федерального агентства новостей утверждают: Бабченко сейчас находится в Норвегии, куда сбежал после того, как на украинских выборах в мае 2019 года победил Владимир Зеленский.

По данным издания, сейчас журналист намерен получить политическое убежище в Европе, так как боится преследования со стороны властей Незалежной.

Сам Бабченко пока никак своё местонахождение не обнаружил. 1 ноября он лишь опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором заявил, что "с невероятной ясностью осознал, что в Россию не вернётся". По его словам, если б он и смог приехать, то ему бы было "некому даже позвонить".

Напомним, год назад украинские СМИ сообщили, что Бабченко был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью.