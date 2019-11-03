Альварес сокрушил Ковалёва в 11-м раунде и забрал у него титул

Рыжий оказался не по зубам Крашеру. Россиянин смог подняться на ноги только с посторонней помощью.

Россиянин Сергей Ковалёв проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в главном бою боксёрского вечера в Лас-Вегасе. Поединок прошёл в рамках полутяжёлого веса. Титул WBO, которым до боя владел Ковалёв, перешёл к Канело.

Альварес с первых минут действовал более сосредоточенно. С четвёртого раунда он добавил в атаке и начал забирать раунды. Нокаут получился довольно жёстким — Ковалёв не смог подняться на ноги без посторонней помощи.

Таким образом, мексиканец завоевал титул уже в четвёртой весовой категории. На его счету всего одно поражение — от Флойда Мейвезера. Ковалёв же проиграл в четвёртый раз.