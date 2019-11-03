Пассажиры жалуются на проблемы с багажом во Внуково

Однако представители воздушной гавани пока эту информацию никак не прокомментировали.

В столичном аэропорту Внуково возникли затруднения с приёмом багажа. О проблемах сообщают пассажиры в соцсетях.

Люди выкладывают фотографии очередей, вызванных сбоем в работе багажных транспортёров, и беспокоятся, что их рейсы могут задержать.

Во Внуково сломались багажные транспортеры. Очередь на сдачу багажа занимает полтерминала. — Иришка (@shelira) November 3, 2019

Не работает багажная лента ни на одной стойке. Все стоят в очереди на сдачу негабаритного багажа. Интересно, будут ли из-за этого задерживать наш рейс? Jewelry_boney

Представители воздушной гавани пока эту информацию никак не прокомментировали.