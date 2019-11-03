Пассажиры жалуются на проблемы с багажом во Внуково

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Фото © Instagram/malenko_nadezhda

Однако представители воздушной гавани пока эту информацию никак не прокомментировали.

В столичном аэропорту Внуково возникли затруднения с приёмом багажа. О проблемах сообщают пассажиры в соцсетях.

Люди выкладывают фотографии очередей, вызванных сбоем в работе багажных транспортёров, и беспокоятся, что их рейсы могут задержать.

Не работает багажная лента ни на одной стойке. Все стоят в очереди на сдачу негабаритного багажа. Интересно, будут ли из-за этого задерживать наш рейс?

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#внуково #аэропортВнуково #вылет #Москва #новости #topnews #news Во Внуково не работают транспортеры🙀, чтобы сдать багаж, надо стоять вот в этой толкучке и не факт, что твой багаж полетит именно с тобой🙈 На выдаче багажа скорее всего всё ещё сложнее. Народ истерит, возмущение нарастает, все недовольны, хотя это и понятно, устроили такое столпотворение... 🙄 Боюсь, что и вылеты задержатся, надолго... 😒

Публикация от Надежда Маленко (@malenko_nadezhda)

Представители воздушной гавани пока эту информацию никак не прокомментировали.

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