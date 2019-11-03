Богдан — о "драке" с главой СБУ: В следующий раз выпью всю кровь

К посту он приложил свою фотографию, на которой широко улыбается, демонстрируя целые зубы и отсутствие синяков на лице.

Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан отреагировал на слухи о его драке с председателем Службы безопасности страны Иваном Бакановым.

— Баканов, не попадайся на моём пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить! — написал он в "Фейсбуке".

К своей "угрозе" он приложил фотографию, на которой широко улыбается, демонстрируя целые зубы.

Ранее журналист Станислав Речинский сообщил, что Богдан подрался с председателем СБУ из-за того, что поддерживал кандидатуру другого претендента на пост начальника Главного следственного управления. Сообщалось, что в ходе стычки главе президентской администрации выбили зуб.