Богдан — о "драке" с главой СБУ: В следующий раз выпью всю кровь

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Фото © EPA/ТАСС

К посту он приложил свою фотографию, на которой широко улыбается, демонстрируя целые зубы и отсутствие синяков на лице.

Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан отреагировал на слухи о его драке с председателем Службы безопасности страны Иваном Бакановым.

Баканов, не попадайся на моём пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!написал он в "Фейсбуке".

К своей "угрозе" он приложил фотографию, на которой широко улыбается, демонстрируя целые зубы.

Ранее журналист Станислав Речинский сообщил, что Богдан подрался с председателем СБУ из-за того, что поддерживал кандидатуру другого претендента на пост начальника Главного следственного управления. Сообщалось, что в ходе стычки главе президентской администрации выбили зуб.

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