Из квартиры московского бизнесмена украли 22 млн рублей

В Москве неизвестный украл 22 миллиона рублей из квартиры руководителя коммерческой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

— В полицию обратился 26-летний мужчина, коммерческий директор одной из частных фирм. Он сообщил, что накануне неизвестный проник в его квартиру на бульваре Маршала Рокоссовского, вскрыл сейф и похитил деньги в размере 22 500 000 рублей, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Напомним, накануне в Подмосковье неизвестные украли крупную сумму из квартиры певицы Екатерины Шавриной. По мнению артистки, злоумышленники могли проникнуть через окно.