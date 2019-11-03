Из квартиры московского бизнесмена украли 22 млн рублей

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Фото © Pixabay

В Москве неизвестный украл 22 миллиона рублей из квартиры руководителя коммерческой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

— В полицию обратился 26-летний мужчина, коммерческий директор одной из частных фирм. Он сообщил, что накануне неизвестный проник в его квартиру на бульваре Маршала Рокоссовского, вскрыл сейф и похитил деньги в размере 22 500 000 рублей, после чего скрылся, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Напомним, накануне в Подмосковье неизвестные украли крупную сумму из квартиры певицы Екатерины Шавриной. По мнению артистки, злоумышленники могли проникнуть через окно.

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