Трамп посетил бой UFC за титул "самого жёсткого отморозка"

В начале поединка Нейт Диас получил рассечение от удара локтем, а в третьем раунде врач запретил ему продолжать бой, несмотря на желание бойца сделать это.

Here is President Trump entering MSG for UFC 244. 📽 @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 3, 2019

Президент США Дональд Трамп посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 244, в главном бою которого Хорхе Масвидаль и Нейт Диас сразились за титул "самого жёсткого отморозка".

Видео с появлением американского лидера на спортивном мероприятии было опубликовано в "Твиттере". На кадрах видно, как Трамп в сопровождении "свиты" прошёл к своему месту и поприветствовал всех собравшихся.

Турнир UFC 244, прошедший в нью-йоркском Медисон-сквер-гарден стал 500-м в истории организации. Титул "самого жёсткого отморозка" в итоге достался автору самого быстрого нокаута UFC Масвидалю. В начале поединка Диас получил рассечение от удара локтем. В третьем раунде врач запретил ему продолжать бой, несмотря на желание бойца сделать это.