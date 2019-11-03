Диетологи рассказали о продуктах для иммунитета и призвали налегать на капусту

Перепады температуры осенью плохо сказываются на здоровье, а правильное питание поможет улучшить самочувствие.

Похолодание и перепады температуры воздуха плохо сказываются на иммунитете. Чтобы его поддержать, диетологи рекомендуют есть больше квашеной капусты и перца, ягод, пусть даже размороженных. При этом врачи советуют не переусердствовать.

Укрепить иммунитет помогут витамины, и прежде всего витамин С. Поэтому осенью стоит налегать на ягоды и фрукты, свежие или размороженные. Чемпионом же по содержанию этого витамина являются не цитрусовые, как принято думать.

— Гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в десять раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины, это прекрасно, но если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает, — цитирует РИА "Новости" врача-диетолога Сергея Обложко.

Кроме того, капуста является ещё и натуральным пробиотиком: поддерживает микрофлору кишечника и модулирует иммунитет через работу пищеварительной системы.

Стоит обратить внимание на тёмно-зелёные овощи и зелень: шпинат, петрушку. Также нужно есть морковь, брокколи, перец и овощи ярких цветов.

— В составе продуктов есть вещество бета-каротин, это предшественник витамина А, который уже стимулирует выработку иммунной системой клеток-киллеров, которые убивают микробы. Употреблять нужно красные, пурпурные, оранжевые, жёлтые овощи и зелень для того, чтобы получить достаточно бета-каротина. Нужно есть термически обработанные слегка либо сырые продукты, — говорит профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва.

Противовирусную и антибактериальную защиту организму могут обеспечить такие продукты, как лук, хрен, чеснок, свёкла, морковь, сельдерей.

Однако диетолог Сергей Обложко считает, что эффективность чеснока в борьбе с простудой — просто миф.

— Единственная польза от этого заключается в том, что люди просто шарахаются друг от друга и держатся на почтительном расстоянии. На самом деле, чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытьё рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок, — отмечает он.

А вот из продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, называют слишком жирную, острую и калорийную пищу. Вредит также в целом обжорство, потому что у организма уходит слишком много сил на то, чтобы справиться с последствиями переедания.

Также стоит ограничить потребление консервированных и маринованных продуктов, копчёностей, рафинированных продуктов с преобладанием насыщенных жиров в составе или трансжиров, сахара и соли. Врачи советуют отказаться от кофе и алкоголя, которые замедляют усвоение питательных компонентов.