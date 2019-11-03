Западноевропейская архиепископия официально воссоединилась с РПЦ

Мероприятия по случаю воссоединения духовенства архиепископии с РПЦ проходят в Москве со 2 по 4 ноября.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя передал архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, Патриаршую и Синодальную грамоту о воссоединении с РПЦ.

— Архиепископия отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата, — говорится в тексте грамоты.

Церемония передачи грамоты прошла за Божественной литургией, которую патриарх совершает вместе с клириками архиепископии. Со 2 по 4 ноября в Москве проходят мероприятия, посвящённые восстановлению единства духовенства архиепископии с РПЦ. Так, представители Западноевропейского экзархата уже посетили Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве и Троице-Сергиеву лавру. В день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства (4 ноября) архиепископ Иоанн и патриарх Кирилл вместе проведут службу в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Западноевропейский экзархат русских приходов появился в начале XX века и был сформирован преимущественно из церквей, основанных беженцами из Российской империи после Гражданской войны. Согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Тихона, в 20-е годы европейские общины перешли под управление митрополита Евлогия с центром в Париже. Однако в 1930 году митрополит Евлогий объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и обратился в Константинополь с просьбой перехода экзархата в его юрисдикцию.

В ноябре прошлого года Константинополь упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов, а в сентябре этого года экзархат был принят в состав Русской православной церкви.