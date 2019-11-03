Ковалёв собирается вернуть титул после поражения от Альвареса

Ночью в Лас-Вегасе прошёл бой за чемпионский титул по версии WBO в полутяжёлой весовой категории, в котором Сауль Альварес нокаутировал россиянина.

Российский боксёр Сергей Ковалёв не намерен завершать карьеру после проигрыша мексиканцу Саулю Альваресу. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на менеджера спортсмена Эгиса Климаса.

— Мы собираемся вернуть свой титул, — заявил Климас.

Как уточняет ТАСС, бой принёс россиянину более трёх миллионов долларов. Гонорар его соперника, по неофициальным данным, может составить более 30 миллионов долларов.

Напомним, ранее боксёр Сауль Альварес победил Ковалёва и отнял у него чемпионский титул по версии WBO в полутяжёлой весовой категории. Поединок состоялся в Лас-Вегасе.