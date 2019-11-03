Золотую медаль Косторной на Гран-при Франции отдали американке — видео

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Сами спортсменки, как и весь зрительный зал, посмеялись над курьёзным случаем и быстро вышли из положения.

Во время награждения на Гран-при Франции по фигурному катанию организаторы по ошибке отдали золотую медаль россиянки Алёны Косторной американке Мэрайе Белл, которая должна была получить бронзу.

Заметив подмену, Косторная рассмеялась, а Белл не растерялась и сама повесила медаль на шею российской фигуристки. Алина Загитова, завоевавшая серебро, также с улыбкой отреагировала на произошедшее.

Напомним, 16-летняя россиянка Алёна Косторная выиграла свой дебютный Гран-при во французском Гренобле. На втором месте оказалась её соотечественница Алина Загитова, а на третьем — американка Мэрайя Белл.

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