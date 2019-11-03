Настя Рыбка решила заняться политикой и назвала Лукашенко хорошим чуваком

Девушка отметила, что ей нравится политика президента Белоруссии, потому что он "старается страну тянуть".

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, заявила о планах построить политическую карьеру. Девушка не прочь побороться за кресло муниципального депутата родного Бобруйска, где прописана до сих пор.

— Хоть мы не успевали в этом году податься, я накидала предвыборку — в плане того, что нужно менять в системе образования. Так как я педагог по образованию, мне это близко. Да, я училка биологии, жиза такая, — сказала Рыбка в интервью порталу Tut.by.

Настя отметила, что у неё есть знания, которые она может передать людям.

— Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек, — сказала Рыбка.

Она добавила, что поддерживает политику Александра Лукашенко и не представляет на посту президента Белоруссии другого человека, который справился бы лучше.

— У нас всё-таки страна чистая, порядочная, преступности по минимуму. Он старается. У него маленький бюджет, но он как может старается эту страну тянуть, — сказала Рыбка.

Как ранее сообщал Лайф, Рыбка вместе с Алексом Лесли была задержана в Таиланде в феврале 2018 года во время незаконного секс-тренинга. Местный суд приговорил их к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Затем они были депортированы из королевства, однако сразу по прилёте парочку задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.