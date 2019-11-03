В Польше отметили "нежелательное сближение" России и Франции

Аналитики выразили опасения, что из-за своих намерений Париж может лишиться поддержки Польши, Украины, Румынии и стран Прибалтики.

Намерения президента Франции тесно сотрудничать с Россией могут внести разлад в Евросоюз и стать причиной возникновения множества проблем. Об этом заявили в Польском правительственном университете международных отношений (PISM).

— Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнёрами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России, — цитирует документ RT.

Аналитики утверждают, что сближение с Москвой может негативно отразиться на имидже французского лидера, которого якобы будут представлять как человека, поддерживающего "агрессивную политику" государства. Также они выразили опасения, что Франция может лишиться поддержки Польши, Украины, Румынии и стран Прибалтики.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что считает названные риски надуманными, и подчеркнул, что такие страны, как ФРГ и Италия, надеются на более глубокое взаимодействие с Москвой.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал пост, в котором заявил о необходимости укрепления отношений РФ с европейскими странами.