СКР заявил о приоритетных версиях в деле убийства главы центра "Э" Ингушетии

Для скорейшего раскрытия преступления уголовное дело передали в центральный аппарат ведомства.

Следственный комитет России заявил, что в деле об убийстве главы центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева намечены приоритетные версии.

— Уже за первые несколько часов расследования следователи серьёзно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению преступления, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Также сообщается, что дело передано в центральный аппарат ведомства для "оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления".

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. В городе был объявлен специальный план для розыска и задержания киллера. Трое нападавших скрылись из столицы.

Это второе покушение, совершённое на жизнь Эльджаркиева за год. В январе 2019 года его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате инцидента умер один из сотрудников правоохранительных органов.