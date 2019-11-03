Умер актёр Брайан Тарантина

Правоохранители не исключают, что смерть могла произойти из-за передозировки наркотиков.

Американский актёр Брайан Тарантина скончался в США в возрасте 60 лет. Об этом сообщает TMZ.

Тело артиста обнаружила его племянница, которая пришла проведать дядю. По словам его представителя, Тарантина последние несколько месяцев боролся с тяжёлой болезнью сердца, которая и стала причиной смерти.

Однако источники в правоохранительных органах заявили, что рядом с умершим обнаружили белое порошкообразное вещество. Не исключено, что актёр умер от передозировки наркотиков, но эта информация пока не подтверждена.

Брайан Тарантино снимался в таких кинолентах, как "Талантливый мистер Рипли", "Путь Карлито" и "Донни Браско".