В самолёте с премьером Японии на борту произошло возгорание

7

Фото © Twitter / Kyodo News | Japan

Загорелся духовой шкаф, который используется для подогревания еды. Огонь был быстро потушен.

В самолёте Правительства Японии, летевшем в Таиланд, произошло возгорание. Как сообщает агентство Kyodo, в момент инцидента на борту находился премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Отмечается, что загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Огонь был быстро ликвидирован, никто не пострадал.

Японская делегация продолжила полёт на саммит АСЕАН, который 2 ноября открылся в Бангкоке.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×