В самолёте с премьером Японии на борту произошло возгорание

В самолёте Правительства Японии, летевшем в Таиланд, произошло возгорание. Как сообщает агентство Kyodo, в момент инцидента на борту находился премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Minor fire in #Japan gov't plane galley, with Abe on way to Thailandhttps://t.co/VsaF7xQnJb— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) November 3, 2019
Отмечается, что загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Огонь был быстро ликвидирован, никто не пострадал.
Японская делегация продолжила полёт на саммит АСЕАН, который 2 ноября открылся в Бангкоке.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram