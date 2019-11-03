Украине предрекли печальный сценарий, если она не восстановит авиасообщение с РФ

Эксперт отметил, что продолжение запрета на полёты грозит отменой рейсов и закрытием маршрутов, сокращением персонала, уменьшением налоговых поступлений и ухудшением логистического климата.

Приостановление авиасообщения с Россией предвещает печальное будущее для авиаотрасли Незалежной. Об этом заявил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Он обратил внимание на тот факт, что авиаперевозчикам облёт российской территории "влетает в конкретную копейку".

— Если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий, — написал он в "Фейсбуке".

При этом он подчеркнул, что в противном случае Киеву останется "только фантазировать" о перехвате потока пассажиров между Европой и Азией. По его словам, без авиасообщения с Россией Незалежную ждёт отмена множества рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений и ухудшение логистического климата.

Напомним, авиационное сообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Киева. В этом году министр инфраструктуры Незалежной отметил, что восстановление полётов может быть опасным для его страны, поэтому пока об этом речи не идёт.

В октябре Владимир Зеленский признался, что считает странным факт отсутствия авиасообщения с РФ.