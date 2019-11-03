Аналитики выбрали самых популярных в Сети актёров

При составлении топа эксперты руководствовались предпочтениями пользователей таких соцсетей, как Facebook, Instagram, Twitter и видеохостинга YouTube.

Американская актриса Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актёров и актрис. Исследование аналитиков компании MVPindex опубликовал журнал The Hollywood Reporter.

Специалисты проанализировали предпочтения пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube за календарную неделю, завершившуюся 29 октября.

И Энистон стала настоящим чемпионом "Инстаграма": в середине прошлого месяца она завела аккаунт, и её первая публикация набрала шесть миллионов лайков за девять часов. За этот же промежуток времени актриса успела собрать аудиторию в 3,7 миллионов подписчиков со всего мира. Сейчас их число превышает 18 миллионов.

До этого рейтинг возглавлял актёр Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала", однако теперь он довольствуется второй строчкой. Замыкает тройку актриса Лили Рейнхарт. В первую пятёрку также вошли Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. Место в рейтинге также досталось Джорджу Такей, Меделин Петш, Приянке Чопре, Нине Добрев и Эмили Ратаковски.

Актриса Дженнифер Энистон наиболее известна благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", вышедшем в эфир в 1994 году. Ранее Лайф сравнил недавние фотографии звёзд шоу с их снимками 25-летней давности.