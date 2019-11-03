Тревожным людям посоветовали не читать гороскопы в период ретроградного Меркурия

Также не рекомендуется покупать различные камни и амулеты. Психолог отмечает, что проблемы нужно решать реальными способами.

Людям с повышенной тревожностью не следует читать гороскопы и концентрироваться на негативных свойствах "периода ретроградного Меркурия", о которых пишут астрологи.

— Люди с повышенной тревожностью сильно реагируют на всё, и любая тревожная информация резонирует к их страхам. Есть люди, которые в принципе по жизни ждут всего только плохого. И тут мы только подливаем масла в огонь, давая любую тревожную информацию — любое ДТП или неприятность в чужой семье откликаются у них, — приводит агентство "Москва" слова кандидата психологических наук Ольги Маховской.

По словам специалиста, такое состояние называется синтонность. Маховская добавила, что чрезмерно восприимчивым людям лучше воздержаться от чтения гороскопов, особенно в "период ретроградного Меркурия", ведь их авторы имеют задачу развлекать, а не решать проблемы людей.

Также психолог посоветовала не покупать различные амулеты и камни. Она отмечает, что проблемы необходимо решать реальным способом.

Ранее СМИ сообщили, что с 31 октября по 20 ноября Меркурий в третий раз за год станет ретроградным. По словам астрологов, из-за этого люди войдут в состояние дисбаланса и будут лишены понимания.