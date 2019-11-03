Названы регионы России, где чаще всего покупают новые авто

Аналитики отметили, что общее количество купленных машин снизилось по сравнению с показателями прошлого года.

В 2019 году больше всего новых автомобилей купили жители Москвы (158,4 тысячи), сообщает "Автостат". На втором и третьем месте рейтинга оказались Московская область (101,8) и Санкт-Петербург (75) соответственно.

Также в десятку регионов попали Республика Татарстан (49,3), Краснодарский край (43,1), Республика Башкортостан (39,7), Самарская (36,5), Свердловская (35,7), Челябинская (29,3) и Ростовская (27,9) области.

Всего же, по результатам исследования, за прошедшие девять месяцев россияне приобрели 1,13 миллиона новых легковых машин, что на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года.