Медведев заявил, что каждые 14 секунд в мире происходят кибератаки

По словам главы правительства, Россия рассматривает АСЕАН в качестве важной площадки по обеспечению международной информационной безопасности.

В мире каждые 14 секунд совершаются кибератаки. Для того чтобы противостоять им, необходимо скооперироваться, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— Мир в этом смысле становится всё более уязвимым: каждые 14 секунд — давайте вдумаемся в эту цифру — происходят кибератаки, — сказал глава правительства на заседании Делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Медведев добавил, что Россия рассматривает АСЕАН как важную площадку по обеспечению международной информационной безопасности. Основу для диалога по этому вопросу, по словам премьера, заложили в прошлом году в Сингапуре на саммите Россия — АСЕАН, где было принято совместное заявление по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий. Сейчас же пора переходить к практической работе, заявил Медведев.

Ранее Медведев отметил, что Россия выступает за честную конкуренцию в странах АСЕАН. Саммит организации проходит в Бангкоке со 2 по 4 ноября.