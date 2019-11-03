Бабченко — о бегстве с Украины: Процесс "я сваливаю" запущен

Он также "поблагодарил" коллегу Евгения Киселёва за то, что тот "смог удержаться и не раскрыть" адрес его проживания.

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал с Украины. Он напомнил, что обещал это сделать в случае победы "кандидата Х" на президентских выборах.

— Я сказал — я сделал. В чём проблема? Я к вам ещё и на "абрамсе" приеду, это я тоже обещаю. Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлёбывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен, — написал он в "Фейсбуке".

Журналист также "поблагодарил" коллегу Евгения Киселёва за то, что тот "смог удержаться" и не раскрыл адрес его проживания.

Ранее Киселёв заявил, что Бабченко сбежал либо в Эстонию, либо в Финляндию.

Напомним, год назад украинские СМИ сообщили, что Бабченко был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью.