Ковалёв попал в больницу после поединка с Альваресом

Российский боксёр Сергей Ковалёв отправлен в больницу после проигрыша в бое против мексиканца Сауля Альвареса.
— В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута, — сообщили ТАСС в команде спортсмена.
Напомним, ранее во время поединка в Лас-Вегасе боксёр Сауль Альварес победил Ковалёва и отнял у него чемпионский титул по версии WBO в полутяжёлой весовой категории. После боя российский спортсмен заявил, что намерен вернуть титул.
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