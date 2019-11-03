Ковалёв попал в больницу после поединка с Альваресом

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Фото © Facebook / Sergey Kovalev

Российский боксёр Сергей Ковалёв отправлен в больницу после проигрыша в бое против мексиканца Сауля Альвареса.

— В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута, — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Напомним, ранее во время поединка в Лас-Вегасе боксёр Сауль Альварес победил Ковалёва и отнял у него чемпионский титул по версии WBO в полутяжёлой весовой категории. После боя российский спортсмен заявил, что намерен вернуть титул.

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