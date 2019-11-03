ООН: С начала конфликта в Донбассе погибло более 3 тысяч мирных жителей

Более трёх тысяч мирных жителей погибло в Донбассе с 2014 года, когда в регионе начался вооружённый конфликт.

— Украина: шестой год войны. Убито более 3330 мирных граждан, ранено до 9000, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, — сообщили в твиттере Организации Объединённых Наций.

В ООН также отметили, что 3,5 миллиона человек нуждаются в помощи.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязались вывести войска из районов Золотого и Петровского в Донбассе. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. И 29 октября ЛНР и Украина всё же начали отвод сил.