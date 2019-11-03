Военный рассказал, как спасал из огня семью в Бурятии: Малыш в меня вцепился

Мужчина рассказал, что во время возгорания в доме спали все, кроме трёхлетнего малыша.

Военнослужащий Евгений Грешилов рассказал Лайфу, как спас из огня семью в бурятском посёлке Заиграево. Благодаря ему в живых остались двое взрослых и двое детей.

Евгений не считает свой поступок подвигом — военный уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Грешилов рассказал, что пожар заметил из окна своего автомобиля по пути на работу.

— Подскочил к окошку, сначала к одному постучался, никто не подошёл, к другому окошку — подошёл ребёнок трёх или четырёх лет, помаячил рукой. Стеклопакет стоит, открой [кричу], второй раз крикнул, тот то ли испугался... отошёл в сторону. Начал уже сильно стучать, колотить. Проснулась мать ребёнка, окно открыла, — рассказал военный.

Затем Евгений увидел, что дом весь в дыму. Он крикнул матери, чтобы та подала ему детей и спасалась сама.

— Подала мне маленького, тот в меня вцепился, не отпускал меня. Второй рукой старшего поставил на землю. К бабушке соседке понёс. Вышел на улицу, родители выскочили из окна тоже. Моё участие на этом закончилось, — сказал Грешилов.

Военный добавил, что, вероятно, пожар произошёл из-за короткого замыкания — дом далеко не новой постройки. Во время возгорания все, кроме трёхлетнего малыша, спали.

Евгений служит по контракту в полку радиохимической и биологической защиты. У него есть жена и трое детей. Как ранее сообщал Лайф, командование соединения РХБ-защиты подало в Главное управление МЧС России предложение наградить мужчину за спасение человеческих жизней.