Рыцари из 18 стран приехали биться в Москву — видео

В воскресенье по программе запланированы мужские поединки в самой зрелищной номинации "пять на пять", а также состязания богатырей.

В Москве проходит XIV рыцарский турнир и фестиваль средневековья "Кубок Динамо—2019" . Ради участия в мероприятии в столицу России приехали спортсмены из более чем 18 стран. Лайф публикует кадры с места события.

Общее число номинаций, за победу в которых борются рыцари, поделили между двумя выходными днями. В первый день на ристалищах состоялись женские и мужские бои. Участники состязались как в группах, так и в одиночных поединках. Также в субботу за победу успели побороться мастера ножевого боя.

В воскресенье запланированы мужские поединки в самой зрелищной номинации "пять на пять" и состязания богатырей.

Зрители без дела тоже не остались. Организаторы подготовили для них ярмарку средневековых товаров, особые состязания, выставку оружия разных эпох, стилизованные фотозоны, множество мастер-классов и других интерактивных сюрпризов.

Напомним, турнир проходит в Москве со 2 по 3 ноября. Лайф вёл прямую трансляцию с мероприятия. Для организаторов масштабных боёв это уже четырнадцатая встреча. Каждый год они собирают лучших мастеров исторической реконструкции и рыцарских сражений из более чем 18 стран — от Новой Зеландии до Канады.