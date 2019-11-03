Коллеги рассказали об убитом в Москве главе центра "Э" Ингушетии — видео

Полицейские подчеркнули, что виновные в совершении этого подлого преступления будут обязательно наказаны.

Сотрудники полиции Ингушетии, работавшие вместе с убитым в Москве главой Центра по противодействию экстремизму по республике Ибрагимом Эльджаркиевым, записали видеообращение, в котором рассказали о своём бывшем сослуживце. Ролики опубликованы пресс-службой Министерства внутренних дел России.

— Ибрагим Эльджаркиев был достойным офицером и надёжным другом. Это большая потеря для всего УМВД по Республике Ингушетия. В наших сердцах он останется надолго патриотом своей Родины, республики, настоящим сыном своего народа, — подчеркнули коллеги погибшего.

Свои соболезнования родным Ибрагима Эльджаркиева выразили руководство и личный состав МВД России.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.

Это второе покушение, совершённое на жизнь Эльджаркиева за год. В январе его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате инцидента умер один из сотрудников правоохранительных органов.