AliExpress опроверг Лайфу, что сгоревший в Жуковском склад принадлежит компании

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Фото © Сергей Коньков / ТАСС

Сгоревший в подмосковном Жуковском склад не принадлежит AliExpress. Об этом Лайфу сообщили в "AliExpress Россия".

— Информация о том, что склад в Жуковском принадлежит AliExpress, не соответствует действительности. Данный склад не имеет никакого отношения к нашей компании. У AliExpress и его партнёров есть склады в России, но не в Жуковском, — говорится в сообщении компании.

Напомним, в подмосковном Жуковском произошёл крупный пожар на складе, площадь возгорания составила около 3,5 тысячи квадратных метров. Ряд СМИ сообщил, что склад принадлежал AliExpress.

Сейчас пожар потушен, в результате инцидента никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются.

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