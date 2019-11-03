В Екатеринбурге пассажир автобуса избил кондуктора до потери сознания

Житель Екатеринбурга избил кондуктора автобуса до потери сознания. О произошедшем 2 ноября инциденте сообщает портал URA.ru.
Как уточняется, в автобус зашли трое пассажиров. Между одним из них и кондуктором завязался словесный конфликт. После этого трое мужчин покинули салон, однако агрессивный екатеринбуржец решил вернуться и избить контролёра.
В результате тот потерял сознание и был госпитализирован. Теперь распустившего руки разыскивает полиция.
— Сотрудники полиции изучают съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев инцидента, а также устанавливают личности и местонахождение как подозреваемого, так и двоих его товарищей, — сообщили представители городского УМВД РФ.
По их словам, в ближайшее время потерпевший пройдёт обследование. После этого будет понятно, насколько сильно он пострадал при конфликте.
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