В Екатеринбурге пассажир автобуса избил кондуктора до потери сознания

Драка возникла после словесной перепалки. Мужчина сначала вышел из салона, а затем вернулся и избил контролёра.

Житель Екатеринбурга избил кондуктора автобуса до потери сознания. О произошедшем 2 ноября инциденте сообщает портал URA.ru.

Как уточняется, в автобус зашли трое пассажиров. Между одним из них и кондуктором завязался словесный конфликт. После этого трое мужчин покинули салон, однако агрессивный екатеринбуржец решил вернуться и избить контролёра.

В результате тот потерял сознание и был госпитализирован. Теперь распустившего руки разыскивает полиция.

— Сотрудники полиции изучают съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев инцидента, а также устанавливают личности и местонахождение как подозреваемого, так и двоих его товарищей, — сообщили представители городского УМВД РФ.

По их словам, в ближайшее время потерпевший пройдёт обследование. После этого будет понятно, насколько сильно он пострадал при конфликте.