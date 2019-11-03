Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся в РФ: Не было причин нас разлучать

Мужчина отметил, что заявления шведских властей, которые обвиняли его в том, что он выкрал собственных детей, звучат нелогично.

Россиянин Денис Лисов, тайно вывезший своих детей из Швеции, прилетел с семьёй в Москву.

— В Швеции я уголовно наказуемый, преследуемый. Они считают, что я выкрал у них своих детей. Это даже звучит как-то нелогично. Думаю, что все здравомыслящие люди понимают, что я взял своих детей, которых у нас забрали безо всяких объективных причин, — рассказал мужчина.

Самолёт с Лисовым и тремя его дочерьми Алисой, Серафимой и Софьей приземлился в аэропорту Шереметьево. Лайф вёл прямую трансляцию встречи россиян на родной земле. 12-летняя Софья отметила, что в России они не были уже очень давно и невозможно объяснить то чувство, которое овладело ей по прибытии домой.

— Наконец мы вернулись обратно в Россию. Уже ровно семь лет и семь месяцев мы не были здесь... То чувство, когда мы в России все вместе, всей семьёй... Я не знаю, что сказать. Просто очень много эмоций, — поделилась девочка.

Напомним, ранее Лисова с тремя дочками задержали пограничники в аэропорту Варшавы, откуда они хотели вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать девочек тяжело заболела, и якобы из-за того, что отец семейства не справлялся с уходом за детьми, их отдали в приёмную мусульманскую семью. Позже Польша взяла под защиту россиянина с детьми.