Украинские пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton

По оценке экспертов, ему примерно 140 лет и он может стоить десятки тысяч евро.

Семья пенсионеров Сохранич из села Харьковской области хранила корм для кур в 140-летнем сундуке от модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщили в передаче "Вiкна-новини".

Пенсионеры объяснили, что сундук достался им от родственников после войны. Его обнаружили члены поискового отряда, организовавшего этнографический музей в соседнем селе. По их словам, такой артефакт может стоить десятки тысяч евро. Коллекционеры уже выкупили раритет, подлинность которого подтверждена, у пожилой пары, цена не раскрывается.

Создатели частного музея предполагают, что старинный сундук мог оказаться в Харьковской области после крушения императорского поезда в 1888 году или в 1943-м его могли оставить в этих местах отступавшие немцы.