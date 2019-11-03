В Ленобласти пенсионер пытался разобрать снаряд и получил ожоги 90% тела

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили в квартире части боеприпасов, взрыватели, а также неуправляемую авиационную ракету.

Житель города Сланцы Ленинградской области получил серьёзные ожоги, пытаясь разобрать снаряд в своей квартире. Об инциденте, произошедшем в ночь на 3 ноября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Как уточняется, 57-летний пенсионер получил ожоги второй степени 90% поверхности тела в результате возгорания пороха. Его 51-летняя сожительница была госпитализирована вместе с ним из-за отравления угарным газом.

В настоящий момент оба находятся в больнице, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В процессе обыска сотрудники полиции обнаружили в квартире части различных снарядов, взрыватели, а также неуправляемую авиационную ракету.