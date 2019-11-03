Продюсер "Богемской рапсодии" возьмётся за фильм о группе Bee Gees

Киностудия Paramount Pictures приобрела права на песни коллектива, и теперь их смогут использовать в картине.

Продюсер картины "Богемская рапсодия" Грэм Кинг будет работать над съёмками фильма о группе Bee Gees. Об этом сообщает The Guardian.

Вместе с ним за байопик возьмутся продюсерская компания Sister и киностудия Paramount Pictures. Студия уже приобрела права на песни группы, поэтому их смогут использовать в новом фильме.

Напомним, в британско-австралийскую группу входило три брата — Барри, Робин и Морис Гибб. Морис ушёл из жизни в 2003 году, а его близнец Робин — в 2012-м.

Напомним, при участии Грэма Кинга в свет вышел фильм о творческом пути легендарного музыканта Фредди Меркьюри и группы The Queen. Актёр Рами Малек, сыгравший роль фронтмена, получил "Оскар" за эту роль. В марте продюсер Руди Долезал заявил, что картина может иметь продолжение.