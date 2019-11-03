Подростки отравились во время вечеринки в Перми, один погиб

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Фото © Замир Усманов / ТАСС

В Перми на домашней вечеринке отравились трое подростков, один из них погиб. Об этом сообщает портал 59.ru.

Четверо школьников отмечали день рождения, когда одному из них резко стало плохо, в результате 16-летний парень скончался на месте.

Позднее ещё двоих подростков госпитализировали с отравлениями. Одного из них увезли в больницу прямо из полицейского участка, где он давал показания по поводу смерти друга.

СК проводит проверку по факту смерти ребёнка и выясняет все обстоятельства отравления школьников.

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