Глава Ингушетии назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых, убитых 2 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

— Глава Ингушетии заявил, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых стала большой утратой для всего ингушского народа, их коллег, родных и близких людей, — говорится в сообщении.

Калиматов также отметил, что уверен в том, что МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть преступление, а коллеги из Ингушетии окажут им всю необходимую помощь.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.