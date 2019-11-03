Синоптики заявили, что 2019 год может побить все рекорды по теплу в России

Для этого нужно, чтобы аномальные температуры проявились и в последние месяцы года. Пока самым тёплым считается 2016 год.

Прошедший октябрь поддержал волну рекордно высоких температур, и теперь 2019 год может стать самым тёплым в истории метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории, — приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что пока 2019 год уступает 2016-му. Рекорд трёхлетней давности стал следствием эффекта Эль-Ниньо.

В Гидрометцентре подчеркнули, что в России температура воздуха в октябре превысила привычную отметку на 2–4 градуса в зависимости от района. Антирекорд отметили только в Карелии, на Кольском полуострове и частично на Камчатке.

Ранее Лайф сообщал, что москвичам пообещали субтропическое тепло на следующей неделе. Врач предупредил гостей и жителей столицы, что аномальные температуры в ноябре могут отразиться на здоровье.