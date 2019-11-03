Убитый брат главы центра "Э" Ингушетии был врачом-реаниматологом

Глава региона выразил уверенность, что руководство МВД приложит максимум усилий для раскрытия преступления.

Брат убитого в Москве главы Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед, погибший вместе с ним, работал реаниматологом-анестезиологом в столичной клинической больнице имени Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования семье погибших и заверил, что все силы для раскрытия преступления будут приложены.

— Нет сомнений в том, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление. А их коллеги из Ингушетии окажут для этого необходимую помощь, — сказал Калиматов.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.

Это второе покушение, совершённое на жизнь Эльджаркиева за год. В январе его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате инцидента умер один из сотрудников правоохранительных органов.