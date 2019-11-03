Убитых в Москве главу центра "Э" по Ингушетии и его брата похоронят на родине

Брат Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед работал реаниматологом в больнице имени Пирогова.

Похороны убитых накануне главы Центра противодействия экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата — врача-реаниматолога Абдулахмеда — состоятся 4 ноября на родине.

— Либо сегодня в полночь, либо завтра утром тела будут транспортированы домой на самолёте. Сейчас проводятся следственные действия и экспертиза. Похоронены они будут завтра, — приводит ТАСС слова председателя общественного совета УМВД РФ по Ингушетии Магомеда Бекмурзиева.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.