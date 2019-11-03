Убитых в Москве главу центра "Э" по Ингушетии и его брата похоронят на родине

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Брат Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед работал реаниматологом в больнице имени Пирогова.

Похороны убитых накануне главы Центра противодействия экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата — врача-реаниматолога Абдулахмеда — состоятся 4 ноября на родине.

Либо сегодня в полночь, либо завтра утром тела будут транспортированы домой на самолёте. Сейчас проводятся следственные действия и экспертиза. Похоронены они будут завтра, — приводит ТАСС слова председателя общественного совета УМВД РФ по Ингушетии Магомеда Бекмурзиева.

<p>Фото © <a href="https://ingushetia.sledcom.ru/" target="_blank">СУ СК РФ по Республике Ингушетия</a> / Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gkb1.ru/photos/a.800944206642539/3167676199969316/?type=3&theater" target="_blank">Городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова</a></p>

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погиблируководитель ЦПЭ УМВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.

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