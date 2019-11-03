Волгоградец пришёл забрать вещи у бывшей любовницы и заодно украл миллион

30-летний житель Волгоградской области украл у бывшей любовницы один миллион рублей и на него купил себе иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл ещё 7 октября, но пропажу 31-летняя девушка обнаружила только 2 ноября, так как находилась в командировке. Пока её не было дома, мужчина пришёл, чтобы забрать свои вещи. В шкафу он нашёл сумку с миллионом рублей и решил украсть деньги.

— Задержанный признал вину и пояснил, что потратил деньги на собственные нужды — приобретение подержанной иномарки, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в крупном размере". Ему может грозить срок до 6 лет тюрьмы.

Ещё одна крупная кража произошла сегодня в Москве. Неизвестный унёс 22 миллиона рублей из квартиры бизнесмена.