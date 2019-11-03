Момоа вызвал гнев активистов, покормив медведя печеньем изо рта

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На необычный эксперимент звезда "Игры престолов" решилась на съёмках нового сериала "Видеть".

Американский актёр Джейсон Момоа опубликовал видео, на котором угостил медведя печеньем прямо изо рта.

На что только не пойдёшь ради искусства, — написал он.

На необычный эксперимент звезда "Игры престолов" решилась на съёмках нового сериала "Видеть". Позже актёр объяснил, что ему предстояло снять сцену борьбы с кадьяком (подвид бурых медведей. — Прим. Лайфа) и он хотел, чтобы животное запомнило его запах.

Смелость Момоа впечатлила не всех — защитники животных открыто возмутились его поступком.

Очевидно, Момоа не осознаёт, что этого медведя эксплуатируют и что за кулисами для него нет никакой справедливости, — цитирует представительницу PETA Бриттани Пит британский таблоид The Daily Mirror.

Зоозащитница добавила, что новорождённых животных часто отбирают у матерей и начинают дрессировать в жестоких условиях. Актёр на критику пока не ответил.

Известно, что Момоа трепетно относится к окружающей среде и в прошлом он даже отказался от съёмок из-за протеста против строительства обсерватории на Гавайских островах.

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