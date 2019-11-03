В Казахстане стоматолог жёстко "успокоил" мальчика-инвалида — видео

После того как мать ребёнка написала заявление в полицию, врач опубликовал ролик с извинениями и объяснениями.

В Казахстане распространилось видео жестокого обращения стоматолога с маленьким ребёнком, страдающим ДЦП. Ролик опубликовал портал inAktau.

На кадрах видно, как мать с двумя детьми заходит в кабинет к дантисту. Сначала женщина пытается лечь в стоматологическое кресло вместе с ребёнком. После диалога с врачом и медсестрой она оставляет сына и выходит из кабинета.

Оставшись наедине со стоматологом, ребёнок начинает плакать, но врач, вместо того чтобы успокоить малыша, решает применить силу. Он хватает маленького пациента и швыряет в стоматологическое кресло, а затем берёт в руки некий предмет и начинает угрожать ребёнку. Всё это видят две медсестры, которые даже и не думают остановить рассвирепевшего стоматолога.

Инцидент произошёл 1 ноября в городе Актау. Сразу после визита в клинику мать малыша написала заявление на медика в полицию. 2 ноября стоматолог решил принесли извинения и объяснить свои действия.

— Видно, как сильно я тряс и дёргал ребенка. Я его не бил, но сильно дёргал. Немного напугал, чтобы усадить. Всё это было сделано только с целью вырвать ему зуб. Я никому не желаю зла, только добра. Я искренне и от чистого сердца прошу прощения у народа, его родителей и родственников, — рассказал молодой специалист.