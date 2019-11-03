Бананы для веселья, колбаса для грусти. Названы продукты, влияющие на настроение

Диетолог считает, что хандру не стоит "заедать" сладким, солёным и жирным и запивать алкоголем.

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые ухудшают и улучшают настроение, сообщает "Вечерняя Москва".

В первую очередь отказаться она порекомендовала от алкоголя, так как он приводит к интоксикации и обезвоживанию организма, от которых ухудшается самочувствие. Также не стоит спасаться от грусти сладким.

— При плохом самочувствии, падении настроения людям хочется сладкого. Но на голодный желудок это делать нежелательно. Уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадёт. Результат — лёгкую эйфорию сменит усталость, раздражительность, "состояние нестояния", — отметила Соломатина.

Она также добавила, что стоит избегать "солёненького", жирного и обработанного мяса и салатов с майонезом. После их употребления происходит резкий упадок сил и настроения.

А вот улучшат настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вёшенки, морковь, тёмный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба. Хороши также финики, сухофрукты и зелёный чай.

Напомним, ранее диетологи назвали продукты, которые помогут поддержать иммунитет: врачи рекомендуют есть больше квашеной капусты и перца, ягод, пусть даже размороженных.