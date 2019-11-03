В Туле задержали прохожего с ножами и гранатой

В его квартире правоохранители также нашли запал, предположительно, от гранаты, карабин "Сайга", патроны и ещё один нож.

Росгвардейцы задержали в Туле мужчину, который бегал по улице с ножами, гранатой и боеприпасами. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

О подозрительном гражданине горожане сообщили в правоохранительные органы. Мужчину задержали на Одоевском шоссе, при себе у него были охотничий и складной ножи, магазин с патронами от карабина "Сайга" и предмет, похожий на гранату без запала.

54-летний "охотник" своё поведение никак не объяснил и заявил, что ничего не помнит. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.