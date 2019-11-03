В Туле задержали прохожего с ножами и гранатой

Росгвардейцы задержали в Туле мужчину, который бегал по улице с ножами, гранатой и боеприпасами. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
О подозрительном гражданине горожане сообщили в правоохранительные органы. Мужчину задержали на Одоевском шоссе, при себе у него были охотничий и складной ножи, магазин с патронами от карабина "Сайга" и предмет, похожий на гранату без запала.
54-летний "охотник" своё поведение никак не объяснил и заявил, что ничего не помнит. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.
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